GPT3 une intelligence artificielle pour écrire des textes

Si vous êtes l’un de ces écrivains autoproclamés qui ne peuvent s’empêcher de se plaindre de la façon dont la technologie ruine la profession, détrompez-vous. L’IA ou intelligence artificielle est là pour vous aider, pas pour vous gêner. Prenez votre clavier et lisez la suite pour découvrir les meilleurs outils de rédaction IA qui vous aideront à produire un meilleur contenu, plus rapidement que jamais !

Notre liste des meilleurs outils de rédaction IA est spécifiquement basée sur le modèle GPT-3 d’OpenAI, qui est universellement reconnu comme le meilleur modèle de langage du marché. Il s’agit de l’un des modèles de langue les plus sophistiqués qui utilise l’apprentissage profond – une partie de la méthode d’apprentissage automatique basée sur les réseaux neuronaux artificiels – pour générer un texte de qualité humaine. Nous avons abordé le GPT-3 pour le copywriting dans notre article précédent si vous souhaitez en savoir plus sur le GPT-3 et son fonctionnement.

Avant de passer en revue toutes les options de rédaction assistée par ordinateur disponibles, nous devons répondre à quelques questions importantes.

Pouvez-vous automatiser votre processus de copywriting avec ces assistants de rédaction IA ?

C’est impossible. Ce n’est pas seulement parce qu’OpenAI exige qu’il y ait un « humain dans la boucle » pour ces outils TPG3 ; c’est aussi parce qu’on ne s’attend pas à ce que ces services produisent un résultat impeccable. Je pense qu’il est indispensable de bien définir les attentes avant de se lancer et d’essayer (ou d’acheter) ces auteurs d’IA, ce que les développeurs de ces logiciels ne font pas eux-mêmes.

L’IA (GPT-3 dans ce cas) n’est pas formée pour les faits bruts. Vous NE POUVEZ PAS les utiliser pour des recherches ou quoi que ce soit de vaguement technique. OpenAI a parcouru environ 10 % de l’Internet jusqu’en 2019 environ. Le principal cas d’utilisation de ces logiciels d’écriture d’IA est de vous aider à surmonter le blocage de l’écrivain et/ou de vous aider à trouver des angles différents pour l’histoire. De meilleures versions de l’IA seront bientôt disponibles (y compris celles de Google et de Facebook), et ces rédacteurs IA s’amélioreront également avec le temps, de sorte que les copies se rapprocheront de celles écrites par des rédacteurs humains. Maintenant que nos attentes sont claires, passons à une autre question importante.

Qu’est-ce qui fait un bon copywriting ?

Le copywriting ne consiste pas seulement à rédiger un contenu original attrayant. Il s’agit de comprendre les subtilités d’un produit, d’un service et de concevoir des solutions créatives pour les mettre en valeur ou les vendre. Ce qui fonctionne pour l’un peut ne pas fonctionner pour l’autre.

Les rédacteurs professionnels utilisent une variété de styles en fonction du contexte et de leurs objectifs, par exemple :

Les pages de renvoi les plus réussies comportent un texte de vente directe, axé sur les avantages que l’acheteur tirera d’un produit ou d’un service. Une page de renvoi bien rédigée présente des propositions de valeur claires et convaincantes.

La majorité des textes des pages de produits utilisent une voix passive et sont axés sur l’information, avec beaucoup d’informations dans un espace limité. Les tests A/B ont montré que les descriptions de produits peuvent augmenter les ventes de manière significative, tandis qu’une enquête récente a indiqué que 98 % des clients ont abandonné des commandes en raison d’un contenu médiocre.

Contrairement aux pages de renvoi, les e-mails adoptent souvent un style beaucoup plus conversationnel, tout en soulignant les avantages pour le lecteur. Des lignes d’objet adaptées au lecteur peuvent augmenter les taux d’ouverture jusqu’à 50 %.

Les articles de blog peuvent varier considérablement en termes de style, mais ils ont tendance à être beaucoup moins formels et à refléter le sujet qu’ils traitent.

Les logiciels de copywriting AI de cette collection vous permettent de produire un contenu écrit de la plus haute qualité en moins de temps et d’efforts. Si les professionnels varient leur contenu en fonction du support, ils utilisent néanmoins des styles contrastés afin de conserver une voix distinctive.

Comment choisir le meilleur rédacteur AI ?

Choisir le meilleur outil de rédaction IA peut s’avérer une tâche ardue. Cela dépend de votre flux de travail et de la niche dans laquelle vous vous trouvez. Bien que la plupart des outils d’IA mentionnés ci-dessous soient basés sur GPT-3, le résultat que vous obtenez varie d’un outil à l’autre. Cela s’explique par le fait que chaque développeur a réglé l’entrée différemment, de sorte que le résultat sera considérablement différent bien qu’ils aient été formés sur presque le même ensemble de données. En outre, tous les outils GPT-3 n’utilisent pas le modèle « Davinci », considéré comme bien meilleur que d’autres modèles tels que « Curie », « Babbage » et « Ada ».

Outre la qualité de sortie du contenu généré par l’IA, il serait utile de prendre en compte l’interface utilisateur, l’expérience d’écriture de l’IA, la vitesse d’écriture, le contrôle et la flexibilité offerts avant de choisir l’outil d’écriture de l’IA qui convient à votre flux de travail. Assurez-vous également qu’il prend en charge plusieurs langues, y compris la langue de votre choix si elle n’est pas l’anglais.

Même si je vais parler des points positifs et négatifs de chacun des outils, je vous suggère d’en essayer plusieurs avant de vous fixer sur un (ou deux).

Le meilleur logiciel d’écriture AI

Il n’est pas exagéré de dire que de nouveaux outils d’IA GPT-3 poussent comme des champignons tous les deux jours. OpenAI a ouvert l’accès à GPT-3 ces derniers temps, ce qui a entraîné une forte augmentation du nombre de nouveaux outils GPT-3. C’est une bonne et une mauvaise nouvelle pour les copywriters. Bien qu’une concurrence accrue soit toujours la bienvenue, c’est un cauchemar de choisir entre tant de services de rédaction d’IA qui se ressemblent.

Ne vous inquiétez pas. J’ai fait le travail difficile pour vous. Au cours des six derniers mois environ, j’ai utilisé presque tous les assistants de rédaction IA existants (au moins 30+ d’entre eux). Et voici ma liste des meilleurs outils de copywriting IA que vous devriez découvrir.

